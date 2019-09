Gentiloni: "Applicherò il Patto di stabilità usando piena sostenibilità"

"Cercherò di far applicare alla Commissione (Ue) il patto di Stabilità e Crescita sfruttando appieno la flessibilità consentita dalle regole. Insieme con l'ambiente attuale di bassi tassi di interesse, questo ci aiuterà a raggiungere una posizione di bilancio più favorevole alla crescita nell'area dell'euro salvaguardando la responsabilità fiscale". Lo scrive il commissario designato all'Economia, Paolo Gentiloni, nelle risposte al questionario sottopostogli, come da prassi, dal Parlamento europeo in vista della sua nomina a commissario agli Affari economici e monetari. "Inoltre - ha aggiunto - gli investimenti e le riforme strutturali apportano un contributo fondamentale alla sostenibilità del debito. Come indicato nella mia lettera di missione, il mio compito è garantire che la politica economica incoraggi la crescita sostenibile e offra la protezione e la stabilità di cui gli europei hanno bisogno".

Lavorerò a stretto contatto con Il vicepresidente esecutivo designato Valdis Dombrovskis e con gli altri membri del Collegio per realizzare le sei priorità del presidente eletto Ursula von der Leyen e in in particolare per contribuire a una crescita inclusiva e sostenibile per l'Europa e ad approfondire l ' Unione economica e monetaria, promuovendo al contempo il ruolo dell'Europa come leader mondiale. È solo lavorando insieme verso un obiettivo comune come collegio e come istituzioni dell'UE che noi può rispondere alle legittime richieste degli europei di prosperità, stabilità e protezione.

