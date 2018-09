Genova, Toti: Nome commissario entro una decina di giorni

di ntl/lcl/abf

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Credo che in una decina di giorni avremo il nome del commissario per la ricostruzione. Entro stasera limeremo il testo, poi verrà pubblicato nei prossimi giorni in gazzetta ufficiale. Spero che all'inizio della prossima settimana avremo il nome". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine del vertice su Genova a Palazzo Chigi.

