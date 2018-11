Genova, Toninelli: Autostrade non ricostruirà né demolirà ponte

di abf/egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Autostrade ancora in corsa? Io di certo non posso impedire ad Autostrade di presentare progetti, ma non ricostruirà il ponte e non demolirà il ponte. Dovrà sbancare i materiali crollati". Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, durante la registrazione di 'Petrolio', in onda domani sera su Rai1.

