Genova, Tajani: Toninelli si dimetta dopo pasticci combinati

di abf

Roma, 17 set. (LaPresse) - "A Genova la situazione è stata gestita in maniera pessima, Toninelli dovrebbe dimettersi dopo i pasticci combinati". Così a Rtl 102.5 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Cosa ne pensa Salvini? Non lo so, questa è una mia opinione", ha aggiunto.

