Genova, Salvini: Spero commissario oggi, nome dato a Di Maio e Conte

di lrs/dft

Milano, 28 set. (LaPresse) - La nomina per il commissario per Genova potrebbe arrivare? "Spero oggi, noi abbiamo dato un consiglio, un nome e un cognome di un curriculum di altissima professionalità, genovese, che ha girato il mondo, coinvolto anche direttamente purtroppo nel disastro. Serve un manager, serve qualcuno di onesto, pulito e riconosciuto. Il nome ce l'hanno sia Conte che Di Maio, per quello che mi riguarda spero che si chiuda oggi". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

