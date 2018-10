Genova, Salvini: Sfollati avranno i soldi, pronti 50 milioni

di lrs

Milano, 10 ott. (LaPresse) - Il titolare del Mit, Danilo Toninelli, ha lavorato bene su Genova? "Sì, stiamo parlando di un disastro senza precedenti. 300 metri di viadotto autostradale che piombano sulla testa della gente non me li ricordo in 45 anni di vita. I soldi gli sfollati i soldi li avranno. Ieri sera abbiamo trovato ulteriori 50 milioni a garanzia delle case degli sfollati, che hanno diritto a sapere di sapere entro dicembre dove andranno a vivere". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad 'Agorà' su Rai3.

