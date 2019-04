Genova, Salvini: "In arrivo telecamere di sicurezza e poliziotti"

“Sono felice, dal mio punto di vista sono stati mesi positivi”. Così Matteo Salvini in visita a Genova in occasione dell’incontro con il sindaco Marco Bucci e il prefetto Fiamma Spena per ufficializzare lo stanziamento di un milione di euro per la sicurezza in Liguria. “Arrivano i fondi per le scuole, le strade, per i piccoli comuni, centinaia di migliaia di euro per le videocamere di sorveglianza, sono già arrivati 50 poliziotti in più. Grazie anche ai genovesi – continua il ministro - che non si sono mai fermati lavorando e criticando dove è giusto”