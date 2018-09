Genova, Salvini: Commissario? Fatto il nostro, Bucci secondo nome

di lrs/npf

Milano, 28 set. (LaPresse) - Qual è il nome del commissario per Genova? "Hanno il nome, chiedetelo se lo vogliono comunicare. Noi abbiamo umilmente dato un suggerimento con un curriculum di tutto rispetto sia al presidente del Consiglio sia il vicepresidente del Consiglio che ce l'hanno in mano. Noi il nostro l'abbiamo fatto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. E il sindaco di Genova, Marco Bucci, potrebbe essere il nome giusto? "A me sarebbe piaciuto anche il sindaco Bucci. Ci sono tanti altri manager oltre al sindaco Bucci.

Noi suggeriamo come forza di governo, poi c'è un presidente del Consiglio che giustamente si prende la responsabilità della scelta. Spero che il nome che abbiamo fatto lo abbia convinto e che da domani possa incominciare a lavorare". "Domenica sono a Genova, lunedì sono a Genova. In quella città tornerò tutte le volte che sarà necessario", ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata