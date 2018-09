Genova, fonti Mef: Bollinatura decreto in arrivo nelle prossime ore

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "I suggerimenti sulle coperture elaborati dalla Ragioneria dello Stato sono in corso di recepimento nell'articolato", dunque è plausibile che "nelle prossime ore", o al massimo domattina "ci sarà la bollinatura" del decreto Emergenze, quindi "la trasmissione al Quirinale". È quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia, in merito al dl che contiene anche le misure per la città di Genova, fortemente colpita dal crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto.

