Genova, Di Maio: Ricostruzione Ponte partirà a velocità della luce

di dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Il decreto Emergenze è ufficialmente in vigore. La ricostruzione del Ponte adesso partirà alla velocità della luce. Infatti per Genova il decreto prevede un super commissario per una veloce ricostruzione del Ponte, l'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte perché sarebbe stato assurdo farlo ricostruire a chi ne ha causato il crollo, sono previsti aiuti alle famiglie e alle imprese colpite dal crollo e l'istituzione di un'Agenzia per il monitoraggio delle infrastrutture". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata