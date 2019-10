Genova, Di Maio: Anche Pd d'accordo su revoca concessioni autostradali

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "In 14 mesi abbiamo sempre chiesto la revoca delle concessioni a coloro che non hanno fatto la manutenzione del Ponte Morandi. Noi non molliamo sulla revoca delle concessioni autostradali ai Benetton, perché chi non ha fatto il suo dovere deve pagare. E sono contento che ormai in tutto il governo c'è l'ok sulla revoca delle concessioni". Lo dice Luigi Di Maio in un video su Facebook. "Sono contento che questa convinzione ci sia nel Pd, e lo dico senza voler ironizzare - aggiunge -, perché è molto importnate che ora siamo tutti d'accordo su una linea che il M5S ha fatto partire 14 mesi fa. Era la nostra volontà e ora siamo a tanto così dal revocare queste concessioni". (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata