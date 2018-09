Genova, Conte: Non c'è ancora identikit commissario, conta risultato

di mbb/npf

Roma, 17 set. (LaPresse) - "Non abbiamo ancora un identikit preciso" per il commissario straordinario su Genova, ma "quel che conta è il risultato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell'Oms, rispondendo ai giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata