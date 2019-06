Genova, Conte: Da Autostrade grave inadempimento, tragedia non va oscurata

di npf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Il dossier" che riguarda il ponte di Genova e le concessioni autostradali "è aperto da tempo e di fronte a una tragedia così significativa il Governo ha assunto pubblicamente una posizione: è una tragedia che non può essere oscurata, non possiamo far finta che non sia successo niente. Questo ci ha portato ad avviare una procedura di contestazione alla società concessionaria. E' un fatto oggettivo il grave inadempimento rispetto all'obbligo di manutenzione. Adesso per poter garantire la massima trasparenza e che, trattandosi di interessi pubblici, vengano assunte le determinazioni nella massima consapevolezza, abbiamo costituito una commissione di esperti presso il Mit che stanno completando il loro lavoro. All'esito di questa valutazione il Governo si assumerà le sue responsabilità. L'obiettivo politico dichiarato è non far finta che non sia successo nulla". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del G20 di Osaka.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata