Genova, Antitrust: Giustificata esclusione di Autostrade da ricostruzione

di mbb/abf

Roma, 8 ott. (LaPresse) - Appare "giustificata" la norma del dl Genova, o decreto urgenze, che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del ponte di Genova, ma "non sembra trovare adeguata giustificazione l'esclusione di tutti gli altri concessionari operanti in tratte autostradali diverse". Lo ha detto il segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto urgenze, che si occupa anche della situazione a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. Durante l'audizione, Arena si è concentrato sul comma 7 dell'articolo 1 del decreto, secondo cui la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario andranno affidate "ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali".

