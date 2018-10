Gasparri: "La sicurezza va attuata non annunciata"

(LaPresse) “Purtroppo sono state bocciate le proposte di Forza Italia per le assunzioni immediate nelle forze di polizia. Si rinvia la legge di stabilità che contiene misure blande, insufficienti estese per altro a tutta una serie di categorie non solo al comparto sicurezza e difesa. La sicurezza va attuata non annunciata quindi i nostri motivi di perplessità si sono rafforzati peraltro si perde tempo mentre il decreto sarebbe urgente per i contrasti che ci sono nella presunta maggioranza.” Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia, a margine dei lavori della commissione affari costituzionali del Senato che esamina il decreto sicurezza.