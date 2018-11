G20, Conte: Condividerò con leader mondiali nostra idea cambiamento

di npf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "Appena arrivato a Buenos Aires dove, a partire da domani, sarò impegnato con il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i venti Paesi più industrializzati al mondo. I temi principali di quest'anno sono particolarmente interessanti: il lavoro del domani, le infrastrutture per lo sviluppo e un futuro alimentare sostenibile. Sarà dunque un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

(Segue).

