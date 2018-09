Fs, ad Battisti: Cambieremo 80% parco rotabile, 6 mld per pendolari

di egr

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Ci apprestiamo a elaborare nuovo piano industriale distribuito su 5 anni, investendo soprattutto sui pendolari. Oggi abbiamo un deficit qualitativo su questo settore, intendiamo perciò stanziare circa 6 miliardi di investimenti sul parco rotabile: cambieremo circa l'80 per cento del parco rotabile. Il piano è concentrato molto anche sul trasporto pubblico locale. E vorremmo far crescere il trasporto su ferrovia: la nostra ambizione è capovolgere il rapporto trasporto su gomme e su rotaie. Vogliamo poi investire sulla sicurezza". Così l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, in audizione in commissione Trasporti alla Camera.

