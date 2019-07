Fratelli d'Italia, sit-in all'ambasciata francese: "Basta ingerenze"

"Fuori dall'ambasciata francese c'è l'Italia che protesta per le ingerenze francesi continue, Macron ci chiede di fare una politica sull'immigrazione diversa e cioè sostenere l'invasione che continua dalla Libia". Così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida spiega l'iniziativa del partito davanti all'ambasciata francese in Italia. "Gravissime le provocazioni dalla Francia, dove è stata proposta la cittadinanza onoraria per Carola Rackete", ha aggiunto.