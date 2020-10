Francia, Salvini: Verme schifoso sbarcato a Lampedusa, Conte e Lamorgese chiedano scusa

di lrs

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "L'assassino, il verme, lo schifoso, l'infame che ha ucciso tre persone nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza è sbarcato a Lampedusa il 20 settembre di quest'anno con un barchino. Vengono presi, vengono mandati a Palermo, vengono trasferiti a Bari". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "E' - ha sottolineato - un fanatista islamico. Chi taglia la gola a una persona che non conosce è uno 'str...o'. Viene fermato? No, viene messo su una nave e portato con colazione, pranzo e cena da Palermo a Bari. Lo identificano, lo salutano, se ne va e non se ne sa più niente. Siamo in lockdown ma per qualcuno i porti sono aperti". "Signor Conte, chieda scusa al popolo francese e italiano, signora Lamorgese chieda scusa al popolo italiano e si dimetta", ha aggiunto.

