Francia, Salvini: Ci attendiamo riammissione terroristi in vacanza

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Ci attendiamo la riammissione in Italia dei terroristi che da troppi anni sono in vacanza in Francia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Parigi.

