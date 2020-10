Francia, Lamorgese: Basta polemiche, al lavoro con opposizione su immigrazione

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Basta polemiche utilizzare argomenti migratori che sono complessi e che non risolvono con battute su giornali, ma con accordi con i Paesi di origine. È il momento della condivisione, anche con le forze di opposizione". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenuta alla festa del Foglio che ricorda come questo per "l'Italia è un momento difficile per la pandemia, tornata prepotente. Anche per le decisioni da assumere, credo che sia importante il dialogo con opposizioni" ma ci deve essere "uno spirito costruttivo dall'altra parte. Lasciamo le polemiche".

