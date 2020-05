Franceschini: Rivedere rapporto Stato-Regioni, in emergenza governo più forte

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - "C'è bisogno di rivedere il rapporto Stato-Regioni. Ma parliamone in un altro momento, perché ora siamo ancora dentro l'emergenza". Lo dice il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda questa sera, su Rai1. "Credo che servano delle norme che quando ci si trova ad affrontare un'emergenza come questa (del coronavirus, ndr), in qualche modo viene riconosciuto il ruolo più forte del governo centrale. E tranquillizzo Zaia, governo di qualunque colore", aggiunge.

