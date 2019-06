Forza Italia, Toti: "Mai pensato a fusioni con Salvini"

"Non ho mai pensato a una fusione con Salvini". Così Giovanni Toti, governatore della Liguria e neocoordinatore di Forza Italia, commentando le voci di un nuovo Centrodestra unitario. "Quello che abbiamo scelto è un percorso diverso, di un polo moderato leale alleato, ma non fuso. Per sposarsi come minimo ci vuole il consenso di tutti e due, qua non so se c'è il consenso di uno", ha aggiunto Toti. Dello stesso parere l'altra neocoordinatrice di Forza Italia, Mara Carfagna. "Credo che bisogna ricostruire una alleanza più autentica e paritetica. Con la Lega siamo alleati, naturalmente conosciamo i rapporti di forza, non li neghiamo".