Forza Italia, Tajani: Congresso in ottobre

di mbb/abf

Roma, 30 mag. (LaPresse) - "Daremo vita a un comitato per preparare un congresso entro fine autunno, in un clima di grande unità". Così Antonio Tajani, alla fine della riunione di oggi di Forza Italia tenutasi a Palazzo Grazioli. Il congresso dovrebbe tenersi in ottobre.

