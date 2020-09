Fonti Mise: Nessuno stop da C.Conti a Superbonus, decreti in via di pubblicazione

di abf

Roma, 26 set. (LaPresse) - In merito all'articolo pubblicato oggi da Il Sole24ore dal titolo 'Superbonus stop ai decreti MiSE' "si smentisce totalmente il fatto enunciato". E' quanto chiariscono fonti del Ministero dello Sviluppo economico. I decreti "sono stati registrati dalla Corte dei Conti e sono in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale".

