Fonti M5S: Salvini porta Flat tax in Cdm? Farsa, becera propaganda

di dab

Milano, 7 mag. (LaPresse) - "Cosa porta Salvini in Consiglio dei ministri, la Flat tax? Ennesima farsa". È quanto si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno, che aveva spiegato di voler portare la riforma fiscale nella riunione di domattina a Palazzo Chigi. "Non può portare un decreto senza che il Colle ne sappia nulla" e "inoltre mancano le coperture", proseguono le fonti. Spiegando che si tratta di "becera propaganda sulle speranze dei cittadini che aspettano la riduzione delle tasse".

