Fonti M5S: Regalare diritti alle donne? Gravissime parole Salvini

di dab

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "Alle donne i diritti non si regalano. Sono gravissime le parole usate da Matteo Salvini. Per attaccare Spadafora dice di voler regalare diritti slle donne. Forse un lapsus? Dovrebbe scusarsi lui e non con Spadafora, ma con il Paese. E troviamo altrettanto grave che di questo oggi sulla stampa nazionale non ve ne sia traccia". Così fonti del Movimento 5 Stelle, replicando alle parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

