Fonti Iv: Aggressione Casalino ad Anzaldi, attendiamo reazione Fico

di dab

Roma, 16 feb. (LaPresse) - "A proposito di veline, Italia Viva è scesa in campo con i suoi presidenti per difendere il deputato Michele Anzaldi, oggetto di una aggressione verbale da Rocco Casalino. Ettore Rosato e Teresa Bellanova si attendono una reazione dura di Roberto Fico contro le posizioni del portavoce del Premier già finito nel mirino per l'audio sul Conte Ter". Lo riferiscono fonti di Italia viva.

