Fonti Farnesina: volo militare per rimpatrio connazionale in Guinea

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - Nelle prossime ore verrà organizzato dal ministero degli Affari esteri insieme al ministero della Difesa un volo militare per riportare in Italia un connazionale bloccato in Guinea Equatorale. L'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche per aver contratto il coronavirus. Attualmente si trova in terapia intensiva intubato, ma il quadro clinico durante la notte è peggiorato e risultano assenti le medicine per curarlo. È quanto si apprende da fonti della Farnesina.

