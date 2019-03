Fonti Difesa: Pronti a sostenere la richiesta di Roma

di dab

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Se c'è necessità, la Difesa è pronta a sostenere la richiesta di Roma Capitale, così come di altri Comuni o Regioni laddove ne emergesse, appunto, la necessità. I militari italiani sono dei professionisti a 360 gradi, rappresentano il nostro orgoglio nel mondo e sono i primi a voler tutelare e salvaguardare il proprio Paese". È quanto si apprende da fonti della Difesa, in merito alla richiesta di presidio dei siti per lo smaltimento dei rifiuti della Capitale.

