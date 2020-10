Fonti Chigi: Governo confida risposta Cts in serata su territori più critici

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - Si è conclusa la riunione a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Il vertice è iniziato alle 13, allargato anche a Silvio Brusaferro (Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità), Franco Locatelli (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità), Agostino Miozzo (coordinatore del Cts) e al commissario Domenico Arcuri. Durante l'incontro c'è stato un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l'interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell'ISS presentato ieri. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Inoltre, Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva e le varie situazioni di criticità. Al termine dell'incontro il presidente Conte è rimasto in riunione con i soli capi delegazione per continuare il confronto politico. All'esito di questa seconda riunione il ministro Speranza ha chiesto al Cts di riunirsi e di fornire al governo indicazioni specifiche su quei territori che al momento presentano maggiori criticità e necessitano di ulteriori misure restrittive rispetto al quadro normativo attuale. Il governo confida di ricevere una risposta da parte del Cts già in serata.

