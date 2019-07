Fonti Chigi: Conte chiaro, in Parlamento se condizioni per cessazione incarico

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Oggi in Senato il presidente del Consiglio ha fatto dichiarazioni chiarissime, che non possono prestarsi a fraintendimenti per un minimo che si abbia sensibilità istituzionale. Ha reso omaggio alla centralità del Parlamento sottolineando che come si è presentato al Parlamento per ricevere la fiducia per l'incarico di presidente del Consiglio, così si presenterà al Parlamento se maturassero le condizioni per una cessazione anticipata dal medesimo incarico. Sono le regole elementari di trasparenza che caratterizzano una democrazia parlamentare, che non possono prestarsi a letture strumentali e malevole". È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

