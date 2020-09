Fondi Lega, Salvini: Inchiesta finirà nel nulla come le altre

di scp

Torino, 17 set. (LaPresse) - "Conto che finirà in nulla, come sono finite in nulla tutte le inchieste sulla Lega". Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete 4, sull'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. "Io rispetto i giudici, sono tranquillo, ne conosco due di quei commercialisti, sono persone per bene", ha aggiunto.

