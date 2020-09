Fondi Lega, Salvini: "C'è chi cerca soldi a Panama o su Saturno. Non ci sono"

"È da anni che qualcuno cerca i soldi in Russia, in Svizzera, a Panama, a San Marino, in Lussemburgo, nei sottomarini o su Saturno. Non ci sono, non ci sono. Sono assolutamente tranquillo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda sui tre commercialisti vicini alla Lega agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla Lombardia Film Comission, durante la trasmissione "L'Aria che tira" su La7. "I soldi la Lega li chiede ai cittadini con il due per mille, agli imprenditori che vogliono darci una mano e ai suoi eletti che versano ogni mese una quota del loro stipendio - ha spiegato ancora il leader del Carroccio - Non abbiamo preso soldi né da Putin né dagli svizzeri".

