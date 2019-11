Fondi europei 2021-2027: primo incontro tra Regione Piemonte e rappresentanti del territorio

In vista del prossimo settennato, è partita la campagna della Regione Piemonte per impostare un’adeguata programmazione di accesso ai fondi europei. A più di un anno dall'avvio dei bandi si è tenuto un incontro all'Environment Park di Torino organizzato dal presidente dell'Ente Regionale Alberto Cirio, a cui hanno partecipato rappresentanti della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, del Fondo Sociale Europeo e numerosi assessori coinvolti nella pianificazione. Sino al mese di febbraio 2020 verranno raccolte le istanze da parte dei destinatari dei fondi su tutto il territorio piemontese con l'obiettivo di elaborare la proposta entro il mese maggio.