Foibe, Italia-Slovenia: Mattarella e Pahor si tengono per mano a Basovizza

Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, insieme al suo omologo sloveno Borut Pahor hanno deposto e toccato un'unica corona di fiori con due nastri, italiano e sloveno, a Basovizza in ricordo degli italiani uccisi dai partigiani jugoslavi nelle foibe. Mattarella e Pahor si sono tenuti per mano durante la cerimonia. Ad accompagnare il Capo dello Stato, in occasione della visita a Trieste nel centenario dell'incendio del Narodni dom, presenti anche i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Dopo la corona deposta sulla foiba di Basovizza, i due Presidenti depongono un'unica corona di fiori in un altro luogo in memoria dei martiri della Resistenza slava al fascismo. Per la seconda volta Mattarella e Pahor si tengono per mano in occasione della commemorazione. Presente a Trieste anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro dell'Università Gaetano Manfredi, oltre a Patuanelli.

