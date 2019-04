Foggia, Conte: Sacrificio aiuti a recuperare fiducia istituzioni

di ect

Milano, 13 apr. (LaPresse) - "Il sacrificio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro avvenuto nel Gargano, il mio Gargano, deve essere incitamento ad avere fiducia nelle istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Politecnico di Bari commentando la sparatoria avvenuta a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, costata la vita a un carabiniere in servizio. "Possiamo tutti recuperare la massima fiducia nelle istituzioni - ha aggiunto -. Se riuscissi in questo mandato a ottenere una piccola percentuale di recupero della fiducia dei cittadini sarebbe un onore".

