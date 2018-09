Foa è presidente Rai: via libera da Vigilanza, asse M5S-Lega-Fi-Fdi

di egr/dft

Roma, 26 set. (LaPresse) - Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Il giornalista italo-svizzero ha ottenuto il via libera della commissione di Vigilanza con i voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini. LeU ha votato no. Per l'elezione serve la maggioranza dei due terzi dei componenti della commissione (27 su 40). Lo scrutinio è segreto.

