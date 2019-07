Flat Tax, Salvini: "Non subito e non per tutti ma la faremo"

"È una bella giornata per l'Italia nonostante quelli che tifavano per il contrario. Niente procedura di infrazione, lo spread giù, posti di lavoro al massimo storico. Piano piano il motore si è riavviato e il motore ha bisogno di benzina e la benzina è il taglio delle tasse. Il taglio delle tasse è la Flat tax, per lavoratori e famiglie. E la faremo, non per tutti e non subito, però un sostanzioso taglio delle tasse per tanti italiani è un obiettivo". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi.