Flat tax, Salvini: Non è capriccio Lega ridurre tasse, non voglio no

di lrs

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "Pagare meno tasse per le famiglie e per le imprese è fondamentale. E' chiaro che non è una richiesta della Lega ma è un bisogno dell'Italia mettere nero su bianco la riduzione delle tasse. Non è un capriccio di Salvini o della Lega, è qualcosa che serve agli italiani. Quello che abbiamo fatto è solo l'inizio. Non voglio dei no, dei forse, dei vedremo, dei rimandiamo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a 'Non è l'Arena' su La7, sulla polemica con i Cinquestelle sulla flat tax o meno nel Def.

