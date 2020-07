Flat tax, Salvini: È questione di vita o morte, vale 13 mld su 200

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Se come dicono hanno trovato 200 miliardi, la proposta di flat tax, che per la Lega è fondamentale, vale 13 miliardi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. L'idea è di "introdurre una tassa unica, semplice, piatta e uguale per tutti di partenza fino a 70mila euro di reddito. Non significa aiutare i ricchi, ma partire dal lavoro, dal lavoro autonomo e dalle famiglie vere". La flat tax - ha sottolineato - "ha un costo di 13 miliardi ed è una questione di vita o di morte. Temo che per ideologia qualcuno a sinistra possa dire di no". "O lo fanno loro adesso, o lo facciamo noi appena torniamo al governo", ha concluso il segretario del partito di via Bellerio.

