Flat tax, Salvini: Dateci i numeri e la faremo, con Lega tasse mai su

di lrs/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15% di tasse. Il 15% di tasse. Non una lira di più". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'. "Con coraggio, è un momento che richiede coraggio e visione. Guardate quello che sta facendo Donald Trump per l'economia americana. Anche qua, non solo non vogliamo aumentarle, ma l'unico modo è diminuire le tasse. E questo faremo. Dateci la forza, dateci il coraggio, dateci i numeri, dateci la possibilità di farlo, perché volere e potere", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata