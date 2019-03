Flat tax, Salvini: Coperture ci sono, spero no resistenze

di lrs/ect

Milano, 18 mar. (LaPresse) - Sulla flat tax per famiglie e imprese "le coperture ci sono perché, quando l'economia corre, lo Stato incassa". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, fuori dal Pirellone, a Milano. "La flat tax - ha sottolineato - c'è nel contratto di governo. Ridurre le tasse a chi crea lavoro è ricchezza è fondamentale così come far ripartire un settore come quello dell'edilizia. Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno".

