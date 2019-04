Flat tax, Salvini: Bisogna farla in fretta e bene

di lrs/ect

Monza, 15 apr. (LaPresse) - La flat tax "bisogna farla in fretta e bene". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa in prefettura, a Monza. "Chi rallenta la riduzione delle tasse non danneggia Salvini o la Lega ma l'Italia. Se ne è parlato anche troppo", ha aggiunto.

