Flat tax, M5s: "Ok a proposta Lega, farla in deficit". Conte: "Non è arrivata a Palazzo Chigi"

Continua il dibattito sulla flat tax. Il Movimento 5 stelle apre alla tassa piatta tanto cara al Carroccio: "La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria già condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro", dicono fonti pentastellate.

Non può che essere soddisfatto Matteo Salvini, anche dopo le parole del governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "Bene la relazione della Banca d'Italia, che conferma la necessità di uno choc fiscale per far ripartire l'economia italiana. La Flat Tax è la prima riforma che governo e parlamento dovranno discutere". Anche se "iI progetto di flat tax non è ancora arrivato a palazzo Chigi", commenta il premier Giuseppe Conte.

