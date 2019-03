Flat tax, Lezzi: Promessa che non si può mantenere, non abbiamo 60 mld

di npf

Roma, 18 mar. (LaPresse) - "Sessanta miliardi il nostro Paese non se li può permettere, deve rimanere fermo il principio costituzionale di progressività. Credo che sia una promessa che non si può mantenere". Lo ha detto la ministra per il Sud Barbara Lezzi intervenendo a '24 Mattino - Morgana e Merlino' su Radio 24, a proposito dell'annuncio sulla Flat tax fatto ieri dal vicepremier Matteo Salvini.

