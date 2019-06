Flat tax, Garavaglia: C'è intenzione di agire anche su aliquote Irpef più alte

di scp

Milano, 24 giu. (LaPresse) - "C'è l'intenzione di agire anche sulle aliquote Irpef più alte". Così il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a 'Circo Massimo' su Radio Capital, parlando di flat tax. "Bisogna fare qualcosa anche per i redditi medio-alti", ha aggiunto, spiegando che "la flat tax avrà due profili, per le famiglie e chi ha redditi più bassi, fino a 55mila euro all'anno", mentre "la seconda parte è un'ulteriore riduzione di imposte a carico delle aziende, col decreto Crescita le abbiamo ridotte a scalare al 20% per chi lascia i soldi in azienda".

