Flat tax, Durigon: Risposte a partire da anno prossimo, avanti per step

di npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Quando un cittadino potrà dire di avere un fisco diverso, con la Flat tax? "Lo potrà dire l'anno prossimo, nel momento in cui la manovra sarà legge. Dopo la manovra il cittadino avrà le risposte". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon intervenendo al forum PoliticaPresse. Quanto ai numeri per le coperture, ha aggiunto, "chi lancia dei numeri lancia dei numeri errati. Parliamo di una riforma fiscale completa. Le cifre possono ballare, ma credo siano più vicine alla realtà quelle fatte da Matteo Salvini. Si procederà per step".

