Flat tax, Di Maio: 4 miliardi? Ne servono il triplo, ma per me è ancora un mistero

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Quattro miliardi? Secondo me ne servono più del triplo per fare la flat tax, che è ancora un mistero per me, lo dico col massimo della cooperazione, si parlava di flat tax volontaria, non ho capito cosa significhi. Io intanto lavoro sul cuneo fiscale". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.

