Flash mob di Fratelli d'Italia davanti al Mise: "La crisi non va in vacanza"

Flash Mob di Fratelli d’Italia davanti al Mise per porre l’attenzione sulla crisi in cui versano ancora numerose imprese italiane. "La crisi non va in vacanza" si legge sullo striscione esposto davanti al ministero da senatori, deputati e assessori regionali chiamati a raccolta dalla leader Giorgia Meloni. "Non servono cure palliative ma interventi urgenti e di sostanza per far ritrovare lavoro a chi non ce l’ha", ha dichiarato Gianni Berrino, assessore al Lavoro della regione Liguria. "Era un decreto pieno di aspettative e si è rivelato una vera delusione", ha invece tuonato l’assessore al Lavoro della regione Veneto, Elena Donazzan. "Siamo stufi dei tavoli inconcludenti al Mise", ha aggiunto Elena Chiorino, assessore al lavoro della regione Piemonte.